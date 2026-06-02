Rusia lanza nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania; 9 muertos y decenas de heridos

Al menos ocho personas perdieron la vida y decenas quedaron heridas durante una nueva serie de ataques procedentes de Rusia en distintas regiones de Ucrania durante la madrugada de este martes, según las autoridades ucranianas. Tres de las víctimas mortales se registraron en Kiev, donde las fuerzas rusas dispararon misiles balísticos y drones contra varios barrios de la capital.

El responsable de la administración militar de Kiev, Timor Tkatchenko, confirmó que “se confirmó la muerte de cuatro personas en Kiev” y añadió que hubo 29 heridos, entre ellos dos niños. Horas antes había advertido a la población sobre el ataque al asegurar que “el enemigo está atacando con misiles balísticos”.

Las explosiones afectaron múltiples zonas de la urbe y provocaron daños en viviendas y comercios. Los servicios de emergencias se desplazaron a las áreas afectadas para asistir a los heridos y evaluar la magnitud de los destrozos.