Francia en alerta por Saliba: podría perderse el Mundial tras empeorar su lesión en la final de la Champions

William Saliba podría quedarse fuera del Mundial 2026, y esa posibilidad ha encendido todas las alarmas dentro de la selección francesa a pocos días de arrancar la competición mundial.

Lo que debes saber: La lesión que se agravó

El Mundial 2026, a la vuelta de la esquina

La lesión que se agravó

El zaguero central, uno de los pilares más consistentes y decisivos en el planteamiento del seleccionador Didier Deschamps, atraviesa una duda médica que podría poner en cuestión su presencia en la máxima cita del fútbol mundial.

La preocupación nace a raíz de lo ocurrido el pasado sábado 30 de mayo en la final de la UEFA Champions League, partido en el que el Arsenal se midió al París Saint-Germain.

Según los partes médicos desde Francia, el defensa galo saltó al césped con molestias previas. En vez de aliviarse, la exigencia de un encuentro desgastante, que se prolongó durante 120 minutos y se decidió en la tanda de penaltis, terminó por agravar notablemente su dolencia.

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La gravedad de la situación ha generado una profunda inquietud en la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Fuentes cercanas al entorno de ‘Les Bleus’ confirman que el jugador continúa con dolores intensos y que el diagnóstico inicial señala una baja que podría prolongarse durante varias semanas.

Este panorama es suficiente para borrar de golpe el optimismo inicial y obliga al cuerpo técnico a prepararse para lo peor.

La posible ausencia de William Saliba representaría un golpe táctico devastador para las aspiraciones de Francia. El central del Arsenal se había consolidado como el elevado faro de la defensa, aportando la solidez y la velocidad requeridas para afrontar un torneo breve y de gran intensidad.

Perderlo a minutos del pitido inicial quebrantaría los planes tácticos ya establecidos a lo largo de la preparación.

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El Mundial 2026, a la vuelta de la esquina

Con este escenario adverso, la presión se intensifica por la inmediatez del calendario. Francia debe iniciar su campaña en la fase de grupos el próximo 16 de junio frente a Senegal, dejando prácticamente sin margen para la recuperación física del jugador.

Ante el riesgo inmediato, nombres como Ibrahima Konaté comienzan a adelantarse como sustitutos naturales para asumir la titularidad.

En las próximas horas se prevé que Saliba sea sometido a pruebas médicas definitivas por el equipo sanitario de la selección para precisar la magnitud de la lesión.

La afición francesa y el propio Didier Deschamps mantienen la respiración, esperando un milagro médico, en un momento en el que la fatalidad parece amenazar con repetir los fantasmas de torneos anteriores, cuando las lesiones de último minuto mermaron el rendimiento del equipo.