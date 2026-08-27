Rupert Grint regresará como Ron Weasley en Broadway tras 15 años

El intérprete británico Rupert Grint formará parte del reparto de la obra teatral “Harry Potter and the Cursed Child en Broadway” en español: Harry Potter y el legado maldito en Broadway, para darle vida a la versión adulta del célebre mago en el Lyric Theatre de Nueva York.

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La participación de Grint será por una temporada limitada de 17 semanas, desde el 2 de febrero hasta el 30 de mayo de 2027.

De este modo, el intérprete se sumará a la experiencia de Tom Felton, quien asumió el rol de Draco Malfoy en la misma producción neoyorquina desde finales de 2025.

Sin embargo, no llegarán a compartir escenario, ya que Felton concluirá sus funciones en enero de 2027, semanas antes del debut de su antiguo compañero de reparto.

Interpretación de la versión adulta en persona

Para Grint, aceptar este papel en esta etapa de su vida representa un hito emocional. “Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tenía 11 años.”

Hay algo que cierra un círculo y es muy especial volver a interpretarlo ahora que ambos somos padres; de alguna manera resulta muy familiar y completamente nuevo”, declaró Grint, quien además recordó que quedó impresionado la primera vez que vio la puesta en escena como espectador.

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Los productores de la obra, Sonia Friedman y Colin Callender, destacaron que el regreso del británico no solo apela a la nostalgia de la saga cinematográfica, sino que suma la madurez y trayectoria que el actor ha acumulado a lo largo de los años en cine, teatro y televisión.

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Tras el cierre de la franquicia cinematográfica en 2011, Grint diversificó su carrera artística con puestas en escena en el West End de Londres y en Broadway, además de proyectos en televisión y cine como la serie Servant y las películas Knock at the Cabin y Nightborn.

Con este retorno al universo creado por J.K. Rowling, el intérprete retomará el papel que definió su carrera, esta vez frente al público en vivo de la Gran Manzana.