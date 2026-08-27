La factura eléctrica podría bajar si Honduras deja de comprar energía cara, advierte Cálix

El líder de la bancada liberal, Jorge Cálix, se expresó este lunes sobre las reformas al sector eléctrico presentadas por el Poder Ejecutivo y afirmó que su grupo no respaldará la iniciativa tal como se propuso.

Cálix cuestionó que, a su juicio, el proyecto no ofrece garantías suficientes para que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) siga siendo una institución pública.

El parlamentario añadió que las reformas deben centrarse en disminuir el costo de la electricidad para los usuarios y en evitar mecanismos de compra que puedan encarecer el servicio.

“Nosotros prohibimos que se hagan compras directas, que se hagan licitaciones públicas, en la ley de ellos no está. El problema es que tenemos que hacer que baje la factura eléctrica, si queremos que baje lo vamos a lograr si dejamos de comprar energía cara”, manifestó Cálix.