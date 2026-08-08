Roosevelt Hernández: Audiencia del imputado reprogramada para el 19 de agosto

Para el próximo 19 de agosto fue reprogramada la audiencia de declaración de imputado contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, conforme al proceso penal promovido por el Ministerio Público.

La audiencia estaba prevista inicialmente para este viernes 7 de agosto; sin embargo, la diligencia no se llevó a cabo y, por ello, Hernández deberá comparecer ante el órgano jurisdiccional en la nueva fecha establecida.

El Ministerio Público acusa a Hernández por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en un caso relacionado con señalamientos contra periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

El requerimiento fiscal fue presentado el 29 de julio de 2026 y está relacionado con publicaciones y señalamientos realizados desde medios vinculados a las Fuerzas Armadas durante la gestión de Hernández. Entre los periodistas señalados como agraviados aparecen Dagoberto Rodríguez, Juan Carlos Sierra, Rodrigo Wong Arévalo y José Adán López.