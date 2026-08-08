Netflix estrenará en exclusiva el tráiler de GTA 6 antes que YouTube

En una alianza estratégica sin antecedentes dentro del mundo de los videojuegos y el entretenimiento digital, Rockstar Games sorprendió a la audiencia global al anunciar una primera vista anticipada de GTA 6 en Netflix, convirtiéndose en la primera plataforma en revelar nuevos detalles del esperado Grand Theft Auto VI.

Lo esencial que debes conocer Aparición exclusiva por un breve periodo

Qué esperar del adelanto

Aparición exclusiva por un periodo breve

La revelación se anunció este jueves a través de las cuentas oficiales del estudio, donde se confirmó una exhibición especial bajo el título de “Grand Theft Auto VI: An Extended Look”.

Esta colaboración exclusiva representará un hito para la plataforma de streaming, al convertirse en la primera ventana de exhibición previa a la difusión habitual del material en los canales tradicionales de la industria.

La decisión se inscribe dentro de una relación estratégica cada vez más estrecha entre Rockstar Games y Netflix, la cual arrancó hace tiempo con la integración de la clásica trilogía remasterizada de la franquicia en el catálogo de juegos móviles que ofrece el gigante del streaming por sus suscripciones.

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Para los fanáticos en Honduras, la cita quedó fijada para el próximo jueves 27 de agosto a la 1:00 p.m. (hora catracha) / 3:00 p.m. ET. Los usuarios con una membresía activa podrán entrar directamente al contenido mediante el micrositio dedicado dentro de la app, donde también se habilitó la opción de activar un recordatorio automático para no perderse esta esperada proyección.

Aunque el avance permanecerá resguardado inicialmente por la plataforma de streaming, Rockstar Games confirmó que el material no tendrá un carácter exclusivo de forma permanente.

Quienes no cuenten con una cuenta de Netflix deberán esperar unas seis horas tras el estreno inicial; en ese momento, la desarrolladora liberará la totalidad del metraje de forma gratuita a través de su canal oficial de YouTube y su portal web, a partir de las 7:00 p.m. hora central del país.

¿Qué podemos esperar del adelanto?

Aunque Rockstar Games ha mantenido bajo estricta reserva la duración exacta y el formato del contenido, las expectativas apuntan a que podría tratarse del primer gran despliegue centrado en las mecánicas de juego (gameplay).

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No obstante, al tratarse de un formato denominado “mirada extendida”, diversos analistas y seguidores sugieren que también podría tratarse de una pieza estilo documental o un análisis detallado sobre el vasto mundo abierto, los personajes y el motor gráfico del título.

Este anuncio inesperado acelera los motores de la campaña publicitaria de cara al lanzamiento definitivo del videojuego, programado mundialmente para el 19 de noviembre de 2026.

La trama del GTA 6 estará ambientada en el estado ficticio de Leonida y las luces de neón de Vice City, siguiendo la historia criminal de Lucia y Jason, estando disponible desde su primer día exclusivamente para las consolas de última generación PlayStation 5 y Xbox Series X|S.