Ronald Araujo abandona el Barça y se va cedido al Liverpool

Un giro imprevisto y de gran impacto para el futuro de la defensa azulgrana. Según ha revelado en exclusiva el periodista Fabrizio Romano, el Liverpool ha cerrado un acuerdo de cesión con el FC Barcelona para hacerse con los servicios de Ronald Araújo, un defensa central de 27 años.

Las conversaciones entre las direcciones de ambos clubes han llegado a buen puerto tras lograr un pacto verbal entre clubes. La operación ya ha contado con el visto bueno definitivo del director deportivo culé, Deco, desencadenando uno de los movimientos más sorprendentes del periodo estival.

El defensor central uruguayo pondrá rumbo a la Premier League para ponerse a las órdenes de Iraola en la escuadra de Anfield. La salida del zaguero responde a la necesidad del club catalán de ajustar su balance para cumplir con el fair play financiero y liberar parte de la masa salarial.