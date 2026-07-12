Ansias de triunfo: 1700 jóvenes buscan cupo en la UPNFM durante el examen de admisión

Unos 1700 aspirantes provenientes de distintas regiones presentan el examen de admisión en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM, gracias a la amplia presencia de la institución en casi todo el país.

El licenciado Levid Castro, coordinador de la unidad de Admisiones, afirmó que, pese a contar con una oferta académica amplia, revisan de forma constante las demandas profesionales de los aspirantes para ajustarlas a las necesidades.

Añadió que este año se registró un incremento en las admisiones del 32 por ciento, en comparación con el año 2025.

Asimismo, durante el proceso de inscripción se identifican aquellos estudiantes que requieren alguna asistencia especial, por lo que también se les acompaña con docentes para asesorarlos.

Otro dato llamativo que mencionó el licenciado Castro es que ahora es más frecuente que jóvenes de 15 años ingresen a la universidad, así como también las personas mayores de 50 años que realizan el examen académico.