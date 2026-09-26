Roberto Contreras critica la gestión de Xiomara Castro: «No vimos ni un centavo del gobierno anterior»

26 de septiembre de 2026

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aseguró que la ciudad está recibiendo un respaldo sin precedentes por parte del Gobierno del presidente Nasry Asfura, durante la inauguración de la primera sede legislativa instalada en la capital industrial del país.

“Nunca vimos un centavo del gobierno anterior; hoy se invertirán más de 600 millones de lempiras en 14 obras para San Pedro Sula”, expresó el alcalde. Asimismo, aseguró que las inversiones continuarán aumentando en los próximos años para impulsar el desarrollo de la ciudad y del departamento de Cortés.

Edwin Rolando Amaya

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