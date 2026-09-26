Huracán Polo, categoría 5, amenaza la costa mexicana y podría tocar tierra este lunes

El huracán Polo se alejaba el sábado de la costa del Pacífico mexicano tras volver a alcanzar la intensidad máxima de categoría 5, y se anticipaba su regreso para tocar tierra en Baja California Sur el lunes, según los meteorólogos.

La mañana de ese sábado Polo se ubicaba aproximadamente a 425 millas (684 kilómetros) al suroeste de la localidad turística de Cabo Corrientes, presentando vientos sostenidos de hasta 160 millas por hora (257 kilómetros por hora), de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La tormenta avanzaba hacia el noroeste a 10 millas por hora (16 kilómetros por hora).

AccuWeather, servicio meteorológico privado, indicó que, 24 horas después de tocar tierra en Baja California, se preveía que el huracán volviera a tocar tierra en la costa continental del noroeste de México, lo que podría generar inundaciones súbitas peligrosas para la vida en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Las lluvias intensas y los vientos feroces del huracán a lo largo de la costa del Pacífico mexicano obligaron a efectuar evacuaciones, clausurar puertos y suspender clases durante esta semana.

En la ciudad turística de San José del Cabo, las autoridades policiales restringieron el acceso a una playa el viernes debido a que el huracán estaba provocando olas altas y condiciones de oleaje peligrosas.

Se prevé que el lunes por la tarde se den condiciones de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, en Baja California, indicó el NHC.

Se estima que Polo deje entre 4 y 8 pulgadas de lluvia en zonas de Baja California Sur, con acumulaciones máximas de hasta 10 pulgadas, lo que podría provocar inundaciones y deslizamientos de tierra que pongan en peligro a las personas, señaló el NHC.

Además, podría generar oleaje peligroso, corrientes de resaca e inundaciones costeras.

(Informe de Leila Miller, redactado por Nelson Bocanegra)