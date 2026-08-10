Nueva York: mujer y bebé mueren tras volcar una embarcación frente a la Estatua de la Libertad

Las autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos siguen indagando las causas del siniestro marítimo ocurrido la noche del sábado, frente a la Estatua de la Libertad, un hecho que desencadenó un amplio despliegue de búsqueda y rescate en la zona.

El hecho lamentable se produjo cerca de las 10:27 p. m. (hora local) en las aguas del puerto de Nueva York, frente a la emblemática Liberty Island. Según las autoridades, una lancha motora, descrita como un bowrider de aproximadamente 6,7 metros (22 pies) de eslora, transportaba a 14 ocupantes cuando, por causas aún no determinadas, zozobró en la oscuridad.

Al recibir la alerta de una “embarcación volcada con personas en el agua”, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY) y la Policía de Nueva York (NYPD) desplegaron un masivo operativo de emergencia. En el lugar intervinieron unidades de buceo, equipos de rescate del puerto y aeronaves, que lograron extraer a todos los pasajeros del agua.

Doce de los ocupantes sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a hospitales de la zona en condición estable. Sin embargo, el balance fue devastador para los otros dos pasajeros: una mujer y un bebé de cinco meses de edad. Ambos fueron rescatados en estado crítico y trasladados de urgencia al centro médico NYU Langone Health en Brooklyn, donde medios locales confirmaron que fallecieron poco después. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas.

Investigación en curso

Las causas precisas del incidente siguen sin aclararse. La Guardia Costera de Estados Unidos ha asumido la dirección de la investigación para esclarecer las circunstancias del choque y valorar si influyeron condiciones meteorológicas, fallas mecánicas o errores humanos.

Según los primeros reportes, las autoridades tienen previsto entrevistar al capitán de la embarcación para reconstruir los momentos previos a que la lancha terminara sumergida en una de las vías fluviales de mayor circulación turística y comercial de la ciudad.

El suceso ha puesto nuevamente el foco de las autoridades sobre las normativas y los controles de seguridad exigidos a las embarcaciones recreativas en las aguas urbanas de Nueva York.