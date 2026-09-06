Richarlison sancionado por declaraciones duras; Tottenham responde con represalias

6 de septiembre de 2026

El Tottenham Hotspur ha excluido al delantero brasileño Richarlison de la lista para competir en la Premier League. La liga inglesa impone un límite de 25 jugadores inscritos y el club londinense decidió dejar al atacante sin ficha, consciente de que Richarlison había expresado en los últimos días del mercado de fichajes su deseo de regresar al Everton, equipo donde vivió sus mejores momentos en Inglaterra.

Sin embargo, el acuerdo con el club ‘Toffee’ terminó cayéndose y el brasileño no pudo marcharse, además de no contar para los planes del técnico Roberto de Zerbi de cara a esta temporada.

Esto obligará al delantero a buscar una salida en los próximos días hacia alguno de los clubes de las ligas que aún mantienen abierto su mercado, como Arabia Saudí y Turquía.

Edwin Rolando Amaya

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