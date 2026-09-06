Defensa de JOH: informe pericial de la Fiscalía confirma que no recibió ni un lempira

La defensa técnica del expresidente Juan Orlando Hernández subrayó como uno de los argumentos centrales a su favor que un peritaje financiero elaborado por la propia Fiscalía determinó que el exmandatario no recibió ni un lempira de los fondos de las fundaciones investigadas.

Según el comunicado de la defensa, el análisis financiero determinó que Hernández no fue beneficiario de dinero a través de cheques, depósitos o transferencias provenientes de esos fondos. Además, señalaron que tampoco se hallaron bienes muebles o inmuebles registrados o adquiridos a su nombre con recursos de los convenios.

La defensa añadió que la gestión de las cuentas bancarias correspondía exclusivamente a los directivos de las fundaciones y que no existieron órdenes ni firmas de Hernández autorizando convenios o desembolsos. Asimismo, afirmó que no hubo reportes de operaciones sospechosas vinculadas al exmandatario.

Con base en estos argumentos, el equipo jurídico aseguró que no se configuraron los elementos del delito de lavado de activos y respaldó el fallo definitivo de sobreseimiento dictado a favor de Hernández por los cargos de fraude y lavado de activos.