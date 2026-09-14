Ricardo Majano, portero hondureño, reconocido como portero del mes en la Premier League de Belice

13 de septiembre de 2026

Las destacadas intervenciones del guardameta hondureño Ricardo Majano le han valido múltiples galardones dentro del fútbol beliceño.

Majano defiende los colores del Progresso FC de Belice y ha obtenido el premio MVP en tres jornadas; además, en agosto fue distinguido como el portero del mes.

“Soy portero hondureño, tengo 27 años, y toda mi trayectoria la desarrollé en Honduras; sin embargo, decidí aventurarme en la primera división de Belice y la experiencia ha sido positiva”, comentó Majano.

Nacido en Villanueva, Cortés, este Catracho ha defendido los colores de Villanueva, América, Real Juventud, Independiente —con el que se coronaron campeones—, Oro Verde y Cuervos.

“Jugué contra Port Layola y terminamos 0-0; hice tres intervenciones destacadas para dejar el arco en cero. Después enfrenté a Verdes y empatamos 1-1; ellos son el actual bicampeón del futbol beliceño y, entre otras, atajé cinco jugadas clave, incluidas tres mano a mano. Y la semana pasada nos enfrentamos a Benque FC y ganamos 3-1. En esa ocasión también fui MVP”, afirmó.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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