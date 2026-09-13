Caso Tamalazo: Fiscalía admite denuncia y empieza a citar a exfuncionarios de LIBRE

13 de septiembre de 2026

En un giro notable dentro del ámbito judicial, el Ministerio Público (MP) admitió formalmente la denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en relación con el denominado caso “El Tamalazo”. La resolución abre paso a las diligencias necesarias para esclarecer los hechos descritos en la denuncia.

Como parte de las actuaciones, el MP empezó a convocar a exfuncionarios de la administración del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes deberán presentarse ante las autoridades para aportar información vinculada al caso. Estas citaciones forman parte de las primeras medidas adoptadas tras la aceptación de la denuncia.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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