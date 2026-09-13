Caso Tamalazo: Fiscalía admite denuncia y empieza a citar a exfuncionarios de LIBRE

En un giro notable dentro del ámbito judicial, el Ministerio Público (MP) admitió formalmente la denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en relación con el denominado caso “El Tamalazo”. La resolución abre paso a las diligencias necesarias para esclarecer los hechos descritos en la denuncia.

Como parte de las actuaciones, el MP empezó a convocar a exfuncionarios de la administración del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes deberán presentarse ante las autoridades para aportar información vinculada al caso. Estas citaciones forman parte de las primeras medidas adoptadas tras la aceptación de la denuncia.