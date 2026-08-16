Retiran del mercado estos lotes de leche en polvo por contaminación bacteriana

Las autoridades sanitarias han emitido una alerta tras detectar contaminación bacteriana en varios lotes de leche en polvo. La medida se ha tomado por precaución para proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables. Aunque el número de casos reportados es limitado, el riesgo potencial exige una respuesta rápida y coordinada. “La seguridad alimentaria es prioritaria y actuamos con celeridad”, señalaron desde el organismo competente.

Qué productos están afectados

Según la agencia de control alimentario, se trata de partidas concretas de leche en polvo identificadas por números de lote y fecha de caducidad. La recomendación oficial es revisar detenidamente el envase, donde el lote suele figurar junto al código de barras o en la base del recipiente. Los detalles completos figuran en el comunicado oficial y en los canales de atención al consumidor. “Pedimos máxima prudencia hasta verificar cada producto”, apuntó un portavoz.

Riesgos para la salud

La posible presencia de bacterias patógenas puede causar trastornos gastrointestinales, con síntomas como fiebre, vómitos y diarrea. El peligro es mayor en bebés, personas mayores y pacientes con el sistema inmunitario debilitado. En estos grupos, una infección puede evolucionar con más rapidez y requerir atención médica inmediata. Si aparecen signos de malestar tras consumir el producto, conviene consultar a un profesional de la salud.

Qué deben hacer los consumidores

Las autoridades recomiendan tomar medidas claras y sencillas para minimizar el riesgo. Si tienes envases en casa, sigue estos pasos:

No consumir la leche en polvo si coincide el lote con los indicados oficialmente.

en polvo si coincide el con los indicados oficialmente. Guardar el envase para su devolución y evitar su apertura innecesaria.

y evitar su innecesaria. Consultar el comunicado oficial y anotar el número de lote antes de acudir a la tienda.

y anotar el número de antes de acudir a la tienda. Solicitar el reembolso o sustitución en el punto de venta , según la política vigente.

o sustitución en el punto de , según la política vigente. Extremar la higiene en utensilios y superficies que hayan estado en contacto .

en utensilios y superficies que hayan estado en . Vigilar posibles síntomas y, de ser necesario, contactar con un médico.

Respuesta de la empresa y autoridades

La empresa implicada ha expresado su “profundo compromiso con la calidad y la seguridad” y ha iniciado una retirada voluntaria de los lotes señalados. Aseguran estar reforzando los controles internos, incluyendo pruebas adicionales y auditorías de la cadena de suministro. “Nuestra prioridad es la confianza del consumidor y la transparencia total”, indicó un representante en una nota pública. Por su parte, la autoridad sanitaria mantiene la vigilancia y ha intensificado la inspección en plantas y distribuidores.

Cómo identificar tu lote de forma segura

En la mayoría de los envases, el número de lote aparece como una secuencia alfanumérica, cerca de la caducidad o en la base del paquete. Es aconsejable revisar el etiquetado con buena iluminación y tomar una fotografía para conservar el dato. Si el código está borroso, el establecimiento debe facilitar la verificación con sus registros. Ante cualquier duda, mejor abstenerse de consumir el producto.

Preparación y almacenamiento seguros

Más allá del incidente, conviene reforzar los hábitos de higiene en la preparación de fórmulas y bebidas en polvo. Lavar bien las manos y los utensilios reduce de forma significativa la probabilidad de contaminación cruzada. Utilizar agua segura a temperatura adecuada y seguir las instrucciones del fabricante ayuda a mantener la inocuidad del alimento. Una vez abierto, cerrar el envase de forma hermética y guardarlo en lugar seco y fresco, respetando los plazos de uso recomendados.

Qué observar en los próximos días

Si has consumido el producto y te encuentras bien, basta con mantener una vigilancia razonable. Ante fiebre persistente, vómitos o diarrea, busca orientación sanitaria y menciona el consumo de leche en polvo. Los pediatras aconsejan especial atención en lactantes, donde la deshidratación puede ser más rápida. Detectar los síntomas a tiempo facilita una intervención más efectiva.

Dónde informarse y pedir ayuda

Los canales oficiales ofrecen actualizaciones constantes, incluyendo redes sociales y la página web del organismo regulador. También se ha habilitado una línea de atención telefónica para resolver dudas y orientar sobre la devolución. “Agradecemos la colaboración ciudadana para garantizar una gestión ágil y ordenada”, afirman las autoridades. Con información verificada y medidas prudentes, el impacto puede minimizarse de forma notable.

Un recordatorio para el futuro

Este episodio subraya la importancia de cadenas de suministro robustas y auditorías independientes. La trazabilidad de lotes y la comunicación temprana con los consumidores son herramientas decisivas para reducir el riesgo. Mantener hábitos de higiene y revisar etiquetas con mayor frecuencia añade una capa extra de protección. Como señalan los expertos, “la prevención es la mejor defensa frente a cualquier incidente alimentario”.