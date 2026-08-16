Primera dama de Ecuador pierde a su tercer hijo en gestación tras intervención de emergencia junto a Daniel Noboa

La esposa del presidente de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió a su tercer hijo que esperaba junto a Daniel Noboa, tras atravesar una complicación durante el embarazo que obligó a una intervención de urgencia, informó la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.

“Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial enfrenta la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi”, indicó Morillo a través de su perfil en la red social X. La funcionaria explicó que Valbonesi fue sometida a una intervención de emergencia por la complicación, y que, “lamentablemente, Stefano falleció”.

Diversas autoridades expresaron sus condolencias a la familia presidencial. La ministra de Educación, Gilda Alcivar, escribió en la misma plataforma: “Un ángel en el cielo para ambos. Mi más sentido abrazo para el presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi en este momento”. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, trasladó su “abrazo solidario” ante la “pérdida irreparable”, mientras que la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, manifestó que “Ecuador los acompaña con respeto y fortaleza”.