Real Madrid vence al Inter y da inicio a la Champions con triunfo 2-1

El Real Madrid dio inicio a su trayectoria en una nueva edición de la UEFA Champions League con una victoria trabajada por 2-1 frente al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, un choque de altísima intensidad, fallos defensivos y un cierre marcado por la tensión.

El conjunto italiano salió al césped sin complejos y, en los compases iniciales, dejó contra las cuerdas al equipo de José Mourinho. Courtois intervino muy temprano para evitar que el Inter tomara ventaja, rechazando las acometidas de Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

Pero la competición continental volvió a castigar cualquier desconcentración. En el minuto 14, Mbappé inauguró el marcador tras un error de la zaga interista. Brahim Díaz sacó provecho del caos y le dio el pase al francés, que ejecutó un remate contundente para colocar el 1-0.

El Inter continuaba intentando reponerse cuando recibió otro golpe. En el minuto 23, Fede Valverde emergió para anotar el 2-0, aprovechando una salida desastrosa del guardameta Josep Martínez. El uruguayo presionó, se hizo con la pelota y apenas tuvo que empujarla a la red.

A partir de ese momento, el encuentro se transformó en una batalla de ida y vuelta. El Inter dominó la posesión y creó varias ocasiones, pero topó con una muralla en la portería. Courtois emergió como una de las grandes figuras de la noche, sosteniendo al Madrid cuando el conjunto blanco parecía perder el control del choque.

En la segunda mitad, el Inter salió decidido a cambiar el rumbo. El Madrid tuvo oportunidades para sentenciar, pero falló el tercero y permitió que los italianos siguieran vivos.

La recompensa para los visitantes llegó a los 77 minutos. Lautaro Martínez participó en la jugada y Carlos Augusto apareció para recortar a 2-1, devolviendo la esperanza al conjunto nerazzurro y convirtiendo los minutos finales en un auténtico sufrimiento para el Bernabéu.

Los minutos finales fueron de drama. El Inter fue a por el empate mientras el Madrid aguantaba como podía. Courtois volvió a vestir el traje de héroe con intervenciones decisivas, entre ellas una atajada espectacular en el tramo final que permitió a los blancos mantener la ventaja.

El pitido final desató el alivio en Madrid. 2-1 para el Real Madrid, tres puntos en el estreno europeo y una victoria que deja sensaciones encontradas: gran capacidad para aprovechar los errores del rival, pero también dudas defensivas que habrá que corregir.

Mbappé y Valverde anotaron los goles; Courtois cerró la puerta. El Madrid inicia su aventura europea con tres puntos, aunque el Inter dejó claro que el camino hacia la gloria continental no será sencillo.