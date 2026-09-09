El tanque de 70 toneladas que Estados Unidos ya no quiere: pesa como 17 camionetas y los drones lo ven llegar desde lejos

Un blindado de casi setenta toneladas fue durante décadas el símbolo de la supremacía terrestre. Hoy, en cambio, su tamaño y su firma térmica son un aviso que los drones detectan con facilidad, y su apetito de combustible lo convierte en una carga logística. “El peso ya no es sinónimo de protección”, repiten estrategas que observan cómo la artillería inteligente y las municiones merodeadoras cambian las reglas del juego.

Por qué setenta toneladas pesan más que antes

Mover un carro de combate tan pesado exige puentes reforzados, camiones cisterna y una red de mantenimiento constante. Cada kilómetro añade fricción: más consumo, más huellas, más ruido y más calor. En un frente saturado de sensores, esa huella logística es también una huella digital que delata rutas, ritmos y vulnerabilidades.

El blindaje denso aguanta proyectiles clásicos, pero la amenaza actual llega desde arriba, con ojivas que atacan puntos débiles. Un chasis enorme no se oculta bien en terrenos abiertos y no siempre puede maniobrar rápido para romper la puntería de un dron. “Si te ven, te pegan; si te fijan, te eliminan”, resume un oficial con amarga claridad.

Drones, sensores y firmas

Los enjambres de cuadricópteros baratos aportan ojos constantes al campo de batalla, y los UAV de mayor alcance multiplican el tiempo de vigilancia. A eso se suma el radar de contrabatería, las redes acústicas y el rastreo de emisiones electrónicas. Un tanque grande emite calor, ruido y señales que los algoritmos convierten en coordenadas.

La ecuación es cruda: ver primero y golpear primero. Un vehículo voluminoso ofrece una firma IR más notoria, especialmente tras aceleraciones o en climas cálidos. Incluso parado, su turbina y sus sistemas sostienen un brillo que los sensores detectan a decenas de kilómetros.

Lecciones recientes que duelen

Los combates de alta intensidad han mostrado que la superioridad de blindaje no basta contra munición merodeadora y artillería guiada. Carros icónicos han caído por drones FPV de pocos cientos de dólares, pilotados por equipos que explotan ventanas de descubrimiento de segundos.

“Un tanque sin cúpula electrónica es un blanco”, admiten tripulaciones que exigen guerra electromagnética, camuflaje multiespectral y protección activa real. La supervivencia depende de engañar sensores, desviar municiones y moverse con disciplina táctica, no solo de añadir más acero.

La respuesta de EE. UU.: menos inercia, más red

El Ejército estadounidense replantea su carro principal con una filosofía más ligera, modular y conectada, orientada al llamado “M1E3” y a familias de sistemas colaborativos. La idea no es abandonar el arma acorazada, sino reducir su huella, integrar protección activa de serie y optimizar la cadena de suministro.

Se buscan arquitecturas abiertas para añadir sensores, guerra electrónica y software a ritmo del enemigo, en vez de blindajes estáticos que pesan y llegan tarde. El foco pasa por disminuir la masa, mejorar la gestión de energía y priorizar la supervivencia por evitación, no por absorción de golpes.

El talón logístico

La turbina y el tren de rodaje exigen litros y repuestos sin descanso. Cada convoy de combustible es un objetivo de alto valor, y cada avería prolonga la exposición en áreas de fuego. En barro profundo o zonas urbanas, el tonelaje se transforma en inercia peligrosa.

Un diseño más eficiente en consumo y mantenimiento reduce la firma operativa y multiplica las horas efectivas de patrulla. Menos paradas, menos ruido, menos calor: menos oportunidades para que un dron enemigo hable con su artillería.

¿Qué queda del tanque?

El carro sigue siendo un nodo de choque con movilidad táctica, potencia de fuego estable y efecto psicológico. Pero ya no actúa solo: necesita red, pantallas de humo multiespectral, cortinas electrónicas y escoltas antidrón. El “puño” blindado se convierte en una pieza de ajedrez que coopera con infantería, sensores y fuego a distancia.

Blindaje inteligente y modular, con protección activa “hard-kill” y “soft-kill” como requisito de fábrica, no como añadido de última hora.

Tácticas que se mueven al compás del sensor

Las formaciones pesadas deberán operar en células pequeñas, con saltos cortos y rutas imprevisibles, sincronizadas con cortinas EM y drones propios. “Moverse es vivir, pero moverse sin ser visto es ganar”, repiten instructores que rediseñan manuales de empleo.

La disciplina de emisiones será tan importante como el tiro certero. Radiar menos, hablar breve, calentar bajo cobertura y engañar con señuelos que disloquen la puntería algorítmica del adversario.

Mirando hacia adelante

El debate no es abolir el carro, sino reescribir su propósito: de ariete autosuficiente a nodo resiliente de una red distribuida y astuta. El futuro favorece a quien integre sensores, protección activa, logística ágil y doctrina que priorice la invisibilidad sobre el músculo.

“Más cerebro, menos masa”, sintetiza un analista. En la era de los drones omnipresentes, la victoria no la dicta la tonelada, sino la capacidad de no ser visto, de no ser fijado y de golpear desde una sombra que se mueve.