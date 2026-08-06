Rápidos y Furiosos: regreso en dos ruedas, con velocidad y adrenalina

Netflix se lanza a una nueva superproducción de acción situada en el vertiginoso universo del MotoGP, con Alan Ritchson, conocido por su papel en Reacher, al frente del reparto. Ya se habla de una propuesta que toma como referencia la saga Rápidos y Furiosos, pero sobre dos ruedas, y que promete fusionar aceleración, atracos a escala global y una dosis sustancial de adrenalina.

El filme, cuyo título oficial todavía no se ha revelado, representará el debut en cine dentro del nuevo pacto de colaboración entre Ritchson y Netflix. Más allá de liderar el elenco, el actor también actuará como productor mediante su firma Dancing Skeleton.

El guion estará a cargo de Chris Morgan, célebre por ser uno de los principales impulsores creativos de la saga Fast & Furious. Su involucramiento ha acrecentado las similitudes con la exitosa franquicia protagonizada por Vin Diesel.

La trama narrará la historia de un ex piloto con aspiraciones en MotoGP que es reclutado por Interpol para infiltrarse y desmantelar una organización criminal dedicada al robo de motocicletas a nivel internacional. En el transcurso de la misión, descubrirá que uno de los villanos podría ser su propio hermano, a quien creía muerto.

MotoGP prestará su respaldo oficial a la producción como asesor, con el objetivo de que las competiciones, las motos y los escenarios conserven un alto grado de autenticidad para los aficionados al motociclismo.

Aún sin confirmar un director ni una fecha de estreno, el proyecto ya genera grandes expectativas entre los aficionados al cine de acción, especialmente porque Alan Ritchson también forma parte del universo de Fast & Furious tras su participación en Fast X.