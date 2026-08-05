La Fiscalía se desmarca de otras entidades y reitera la acusación contra JOH en el caso Pandora II

Este miércoles, la Fiscalía hondureña emitió una nota oficial para afirmar con claridad su rol constante como el principal ente encargado de la persecución penal en el caso Pandora II, que involucra al expresidente Juan Orlando Hernández. En el comunicado, reiteró que solicitó la detención judicial del imputado durante la audiencia de declaración y subrayó que la adopción de medidas cautelares distintas a la detención fue una decisión que recayó exclusivamente en el juez que lleva el proceso.

#HCHNoticias | Tras acusaciones de Dagoberto Aspra a través de HCH en horas de la mañana respecto a que el Ministerio Público «cambió su actitud» en el caso de Juan Orlando Hernández, este ente del Estado ha reaccionado y sostiene que «actúa con independencia técnica y funcional,… pic.twitter.com/Fo8laAn6Jr — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) August 5, 2026

EL COMUNICADO:

El Ministerio Público reafirma su función como ente acusador dentro del caso Pandora II.

El Ministerio Público, como institución responsable de la persecución penal en representación de los intereses de la sociedad hondureña, ratifica su posición institucional respecto al proceso penal iniciado contra el expresidente Juan Orlando Hernández por los delitos de fraude y lavado de activos, en el marco del expediente Pandora II.

En la audiencia de declaración de imputado, esta institución solicitó al juez de conocimiento la detención judicial del señor Hernández, considerando la posible gravedad de la pena por los delitos imputados y el riesgo de obstaculizar la investigación, de acuerdo con los elementos reunidos hasta ese momento. El juez de la causa resolvió imponer medidas cautelares distintas de la detención judicial, decisión que corresponde de forma exclusiva al órgano jurisdiccional.

El Ministerio Público actúa con independencia técnica y funcional, conforme a su mandato constitucional, y con pleno compromiso de respetar los intereses de la sociedad hondureña. Asimismo, aclara que su actuación en el caso Pandora II se enmarca como el órgano requirente que inició las investigaciones y presentó el requerimiento fiscal que derivó en la acusación presente.

Las declaraciones o actuaciones de otras instituciones del Estado que también tengan interés o participación en este proceso son responsabilidad de dichas instituciones y no comprometen ni modifican la posición de esta institución, que confía en la seriedad de los mecanismos legales establecidos para el desarrollo del caso y actuará conforme a ellos, en resguardo del debido proceso.

El Ministerio Público confirma que, en la audiencia inicial programada para el 12 de agosto de 2026, presentará ante el juez competente los elementos de prueba correspondientes para sustentar la acusación, en estricto cumplimiento del Código Procesal Penal y de la normativa aplicable.

Esta institución reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la persecución penal en representación de los intereses de la sociedad hondureña, y garantiza que toda información oficial sobre este proceso será comunicada únicamente a través de sus canales institucionales.

MINISTERIO PÚBLICO DE HONDURAS