La vaguada originará chubascos aislados en buena parte de Honduras esta tarde

4 de julio de 2026

Las condiciones atmosféricas se mantendrán predominantemente secas en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, en la tarde se pronostica la formación de una vaguada elevada y la entrada de humedad procedente del mar Caribe, lo que favorecerá lluvias débiles y chubascos acompañados de actividad eléctrica aislada en la región oriental y en zonas del centro y del norte del país.

Del mismo modo, seguirá presente el polvo del Sahara sobre Honduras, con concentraciones estimadas entre 10 y 12 microgramos por metro cúbico, lo que podría originar un ambiente algo brumoso, sin que ello implique niveles significativos de afectación para la población.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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