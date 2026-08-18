¿Puede un exjuez acusado de presunta extorsión volver a ocupar su puesto?

El titular de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Wagner Vallecillo, aseguró que el exjuez Marco Vallecillo no recibirá un reintegro de forma inmediata, aun cuando pudieran existir resoluciones a favor de su situación por parte de tribunales de apelación. En una entrevista, afirmó que la Corte aún no había recibido oficialmente la decisión y que cualquier resolución judicial debe respetar los procedimientos legales correspondientes.

La declaración genera una nueva controversia sobre los límites entre las resoluciones de los tribunales y los procesos disciplinarios dentro del Poder Judicial. Vallecillo expresó que el exjuez deberá someterse a una revisión administrativa ante el Consejo de la Carrera Judicial, organismo que determinará las medidas procedentes, incluso si una instancia judicial ordenara revisar su situación.