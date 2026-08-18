Honduras registró la llegada de más de 15,500 turistas salvadoreños durante la Semana Agostina

Honduras contabilizó más de 15.500 entradas de visitantes procedentes de El Salvador durante la Semana Agostina, informó el ministro de Turismo, Andrés Ehrler. El dato implica un incremento del 31,1% frente al mismo lapso del año previo, de acuerdo con cifras extraídas de la Secretaría de Turismo y del Instituto Nacional de Migración.

Para las autoridades hondureñas, el incremento evidencia el interés de los visitantes salvadoreños por conocer los destinos del país y los resultados de las campañas de promoción implementadas en el mercado vecino.

Ehrler indicó que una parte del resultado procede de las inversiones destinadas a publicidad y promoción turística, con las que Honduras buscó posicionar sus distintos destinos entre los viajeros salvadoreños.

Los principales puntos de entrada para los visitantes procedentes de El Salvador fueron El Amatillo en el departamento de Valle y El Poy en Ocotepeque. A partir de esos cruces fronterizos, los turistas se desplazaron hacia diversos destinos dentro del territorio hondureño.

La ubicación de estas dos fronteras facilita el ingreso por vía terrestre desde El Salvador y las convierte en puntos clave para el movimiento de visitantes durante períodos de alta demanda turística.

El aumento registrado durante una sola semana representa un impulso para hoteles, restaurantes y comercios, además de operadores turísticos, transportistas y otros negocios vinculados con la actividad.

El ministro de Turismo estimó que la llegada de más de 15.500 salvadoreños durante la Semana Agostina representó alrededor de USD 1,2 millones en ingreso de divisas para Honduras. La cifra equivale aproximadamente a 31,9 millones de lempiras.