PSG avanza a la final de la Champions League tras empatar 1-1 con Bayern Múnich y enfrentará al Arsenal

París Saint-Germain se fortaleció en Alemania, empató ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena y consiguió su boleto a la final de la Champions League gracias a la victoria de 5-4 lograda en la ida de la semifinal, disputada en el Parque de los Príncipes. El equipo dirigido por Luis Enrique disputará la definición del título el 30 de mayo en Budapest frente al Arsenal.

El conjunto francés dominó prácticamente la mayor parte del encuentro y se adelantó a los 3 minutos de juego gracias a la definición de Ousmane Dembélé, que aprovechó un pase central del georgiano Khvicha Kvaratskhelia para batir al portero.

El conjunto visitante no logró liquidar el partido porque Manuel Neuer protagonizó varias paradas espectaculares y el Bayern Múnich sólo pudo empatar en el tiempo añadido tras un remate contundente de Harry Kane. A pesar de la reacción bávara, no les alcanzó frente al campeón vigente, que tendrá la posibilidad de encajar un doblete en la final ante los Gunners.