Proyecto para regular el uso de celulares en las aulas, impulsado por un diputado

La Cámara Nacional inició la discusión de una propuesta orientada a regular el uso de teléfonos inteligentes en los centros educativos del país. La iniciativa fue presentada por el diputado del Partido Nacional, Arnold Burgos, quien impulsa un proyecto de decreto con la finalidad de fijar lineamientos sobre la utilización de dispositivos electrónicos dentro de las instituciones de enseñanza.

La discusión se desprende en medio de la controversia provocada por un video que se viralizó en redes sociales, en el que una maestra aparece golpeando físicamente a una estudiante dentro de un centro educativo. El hecho reavivó la conversación sobre el uso de celulares en las aulas, ya que estos dispositivos permiten documentar episodios de violencia, pero también han sido cuestionados por las distracciones que pueden generar durante las lecciones.

La iniciativa legislativa propone regular el uso de teléfonos inteligentes en los centros educativos, aunque correspondrá a los diputados definir el alcance de la normativa y las medidas que podrían adoptarse. El proyecto será analizado en el Congreso Nacional, donde se espera un amplio debate sobre el equilibrio entre el uso responsable de la tecnología, la disciplina escolar y la protección de los derechos de estudiantes y docentes.

De ser aprobado, el decreto establecería un marco legal para el uso de estos dispositivos en los centros educativos, con el propósito de fomentar un ambiente de aprendizaje adecuado y definir reglas claras para estudiantes, maestros y autoridades educativas.