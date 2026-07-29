María Corina Machado afirma que se avecina la transición en Venezuela

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La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este martes que la transición está a la vuelta de la esquina en su país, después de insistir en que Edmundo González Urrutia obtuvo lo que describió como una «victoria» en las elecciones presidenciales de hace dos años, cuando Nicolás Maduro, hoy derrocado, fue declarado vencedor por un organismo electoral bajo control chavista que no difundió las pruebas.

«Hoy sabemos cuál es nuestro camino: terminar la tarea. El 28 de julio (de 2024) nos impusimos un mandato y lo vamos a cumplir. Despierta, Venezuela. La transición está cerca y será con el pueblo, para el pueblo y gracias a nuestras propias manos», declaró la ganadora del Premio Nobel de la Paz en un video proyectado durante una movilización de la oposición en Caracas.

Machado, que se mantiene fuera del país desde diciembre del año pasado, aseguró que hace dos años Venezuela «cambió para siempre» al lograr lo que describió como «la mayor victoria electoral» de su historia.

«Fue una victoria ética y existencial; ganó la verdad, ganó el bien. Terminar la tarea ha sido largo y muy doloroso, todos lo sabemos, el régimen se ha expuesto en su naturaleza, en su esencia, nos persiguieron, torturaron, humillaron, asesinaron», denunció.

A su juicio, el pasado 24 de junio, cuando ocurrieron los dos potentes terremotos que dejaron más de 5.500 muertos, el Gobierno chavista confirmó «lo que son, su total falta de humanidad y de compasión».

«Ante la tragedia, nuevamente respondió la gente, como ese 28 de julio hace dos años. Ante la catástrofe de los terremotos, fue la gente la que salvó a la gente. Con el alma desgarrada, el país se activó para ayudar como podía», dijo.

Manifestantes piden el retorno de Machado

Así las cosas, cientos de venezolanos marcharon este martes en un sector de Caracas para exigir elecciones «ya» y el regreso de la líder opositora, en la que representa la primera movilización de este tipo convocada por el partido de la dirigente en la capital venezolana en lo que va de año.

Los simpatizantes opositores se trasladaron desde varias localidades del municipio Libertador de Caracas y del estado aledaño de Miranda para asistir a la protesta, convocada por el partido Vente Venezuela (VV).

«María Corina, vente, tu pueblo está presente» y «Pongan la fecha, nosotros ponemos los votos» eran dos de las consignas que coreaban los manifestantes.