Proponen una ley para evitar que los apostadores pongan a su familia en la calle

El diputado Carlos Umaña presentó una propuesta de ley para resguardar a los jugadores y a sus familias de los riesgos vinculados a las apuestas en casinos, máquinas de juego y otros locales dedicados al juego de azar.

La iniciativa pretende evitar que quienes apuestan terminen perdiendo bienes y afectando el patrimonio familiar debido a deudas o a apuestas fuera de control. Además, propone mecanismos para que una persona pueda solicitar de forma voluntaria su autoexclusión de estos establecimientos.

La propuesta también contempla la posibilidad de restringir judicialmente el acceso al juego en circunstancias determinadas, con la finalidad de prevenir que la adicción a las apuestas derive en graves consecuencias económicas y familiares.