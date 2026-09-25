Honduras inicia una estrategia para combatir la inseguridad en 30 municipios

25 de septiembre de 2026

La estrategia impulsada por AMHON pasa a su etapa de puesta en marcha, con acciones coordinadas entre los gobiernos municipales, la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional, respaldada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En línea con los objetivos definidos por nuestro presidente, Juan Carlos Molina, la Asociación de Municipios de Honduras mantiene un seguimiento continuo de los acuerdos alcanzados en la primera mesa de seguridad municipal, con la finalidad de traducir la coordinación institucional en medidas tangibles para los municipios.

En esta nueva etapa se decidió hacer seguimiento a los avances en las localidades prioritarias, establecer una coordinación directa con el Sistema 911 y robustecer los observatorios municipales de seguridad.

El PNUD ha acompañado este impulso de AMHON, sumando su respaldo al esfuerzo conjunto de instituciones y gobiernos locales para fortalecer la capacidad de prevención y respuesta, con un objetivo clave: ayudar a proteger a la población hondureña que reside en estos municipios.

La iniciativa persigue anticipar riesgos, fortalecer la prevención y optimizar la capacidad de respuesta ante la inseguridad, articulando los recursos y las capacidades institucionales con las administraciones locales.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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