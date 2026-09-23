Honduras, único país centroamericano que participa en el encuentro escolar de liderazgo CENIT en Lima, Perú

Honduras, representado por la International School, se ubica como la única nación de Centroamérica presente en el encuentro escolar de liderazgo CENIT, que tuvo lugar en Lima, Perú, donde los estudiantes pueden intercambiar vivencias, ampliar sus competencias y participar en dinámicas centradas en el liderazgo juvenil.

La delegación hondureña forma parte de este foro internacional que agrupa a jóvenes de Colombia, Paraguay, Chile, Bolivia, Argentina y Perú con el objetivo de desarrollar destrezas de liderazgo, cooperación y una participación activa en sus comunidades.

La participación de Honduras en este encuentro representa una plataforma para exhibir el talento y las aptitudes de los estudiantes hondureños ante un escenario internacional, a la vez que impulsa el intercambio cultural y educativo con representantes de otros países.

Los ocho jóvenes elegidos por sus aptitudes de liderazgo son:

Eduardo Maldonado

Leonel Suazo

Mariano Berríos

Alberto Agustinos

Camila Argueta

Kamila Padilla

Isabella Murra

María Masuccio

Los docentes que acompañan a la delegación

Director Artístico: Manuel Chacón

Directora General: Marta Calidonio