Primera directora destituida por Papi en la OABI: traslado a otra trinchera como premio de consolación

El secretario privado de la Presidencia, Luis Alonso Castro, confirmó en exclusiva a HCH la primera destitución significativa dentro del gobierno nacionalista de Nasry Asfura. La persona afectada es la abogada Elizabeth Rodríguez, quien ya no liderará la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Rodríguez fue retirada de su cargo, pero recibió un «premio de consolación» para que se enfoque en los temas de explotación sexual en el país. Asimismo, se sabe que Jorge Cálix (no el diputado olanchano) estará a cargo de la OABI a partir de la juramentación de Nasry Asfura.