El presidente del Manchester City FC, Khaldoon Al Mubarak, reiteró con firmeza la inocencia de la institución tras la declaración de culpabilidad emitida por la Premier League en 144 de 145 cargos imputados por presuntas infracciones a las normativas de juego limpio financiero.

En una declaración pública difundida este sábado 26 de septiembre de 2026, Al Mubarak afirmó que la batalla judicial y regulatoria aún no ha terminado y ratificó la determinación de la junta directiva para demostrar que la entidad actuó dentro del marco legal. El dirigente pidió remitirse a los comunicados institucionales publicados en febrero de 2023 y septiembre de 2026, subrayando que cada argumento presentado refleja la verdad de los hechos.

El Manchester City indicó haber cooperado con diligencia durante ocho años con los procesos de auditoría, y solicitó a los órganos directivos de la Premier League que se comporten como una autoridad reguladora neutral, justa e independiente de presiones partidistas o de otros clubes rivales.

A pesar de la condena inicial severa dictada por la entidad liguera, la cúpula del vigente campeón de la liga británica mantiene la confianza en que las comisiones de apelación y las instancias independientes revisarán la totalidad de las pruebas irrefutables presentadas por la defensa para clausurar el caso de forma definitiva.