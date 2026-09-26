Alex Cáceres comenta los restos de Francisco Morazán y desata polémica en El Salvador

¡La polémica se encendió de inmediato! El periodista de HCH, Alex Cáceres, ha provocado un gran revuelo en el hermano país de El Salvador al referirse a los restos de Francisco Morazán, desatando una oleada de reacciones tras sus palabras.

Pero… ¿qué fue exactamente lo que afirmó?

Cáceres explicó que, si alguna vez llegara a ocupar la Presidencia de Honduras, se propondría localizar a los familiares de Morazán para pedir su consentimiento y gestionar la eventual llegada de sus restos a Honduras.

El periodista recordó que Morazán nació en Tegucigalpa, falleció en Costa Rica y sus restos fueron sepultados en El Salvador, país al que fueron trasladados posteriormente.

Sus declaraciones provocaron comentarios entre salvadoreños, quienes interpretaron sus palabras como un intento de reclamar el legado y los restos del prócer centroamericano.

¿Acaso se malinterpretaron las palabras de Alex Cáceres?