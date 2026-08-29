Presidente del BCH pide calma frente a la devaluación del lempira: un centavo no debería generar impacto

Ante la inquietud suscitada por la evolución del tipo de cambio y la llegada del dólar por encima de los 27 lempiras, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, llamó a la población a la calma y afirmó que la velocidad de depreciación de la moneda nacional permanece controlada.

“Nuestra trayectoria de deslizamiento es mucho más lenta, calma, va de 26 a 27, es apenas un centavo, eso no debería provocar ningún impacto. Contamos con reservas suficientes”, afirmó el funcionario al referirse al comportamiento del lempira frente al dólar.

Estas declaraciones emergen luego de que el precio de venta del dólar alcanzara los 27 lempiras, lo que ha generado inquietud entre los consumidores y entre los sectores económicos que siguen de cerca el comportamiento de la moneda estadounidense.