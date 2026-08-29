Presidente Nasry Asfura visitará la muralla fronteriza entre República Dominicana y Haití

El mandatario de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, emprenderá este sábado una visita oficial de dos días a la República Dominicana, durante la cual está previsto que se reencuentre con su par, Luis Abinader, y analice de cerca las medidas de seguridad que se han aplicado en la frontera con Haití.

Según información oficial, el presidente hondureño llegará en las primeras horas de la tarde al Aeropuerto Internacional de Las Américas, ubicado en Santo Domingo, y luego se desplazará hacia la Base Aérea de San Isidro, instalaciones que albergan a la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

En esa primera jornada, Asfura contará con la compañía del presidente Abinader en un recorrido por las instalaciones militares, antes de dirigirse a la zona limítrofe con Haití.

Entre los ejes principales de la agenda se encuentra el muro fronterizo que República Dominicana inició en febrero de 2022 y que actualmente alcanza aproximadamente sesenta kilómetros de longitud.

La programación oficial se extenderá al domingo con la recepción de Asfura en el Palacio Nacional de la República Dominicana, donde mantendrá un encuentro privado con el presidente Abinader.

Más adelante se celebrará una reunión entre las delegaciones oficiales de Honduras y de la República Dominicana, para tratar asuntos de interés bilateral y de cooperación entre ambos países.

Al concluir las actividades, los dos jefes de Estado dirigirán declaraciones a los medios para dar a conocer los principales resultados de la visita.