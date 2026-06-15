Precios al alza en la canasta básica: 16 artículos suben este fin de semana

¡Viajó hacia el techo el precio de la canasta básica! Este fin de semana, al menos 16 productos que componen esa canasta mostraron alzas, según informó el director de Protección al Consumidor, Adalid Díaz.

El funcionario señaló que entre los productos que registraron incrementos se encuentra la papa, que trepó cinco lempiras; el pataste, seis lempiras más; y los frijoles, algunos de los básicos, que subieron entre seis y ocho lempiras, de modo que el precio del frijol pasó de 114 a 116 lempiras, y en ciertos mercados ya se sitúa en 120 lempiras.

Del mismo modo, los huevos, alimento esencial en la rutina diaria de los hondureños, experimentaron aumentos notables, moviéndose entre cinco, ocho y hasta diez lempiras por cartón.

Por otro lado, Díaz lamentó que, a pesar de la tercera reducción de cinco lempiras en los combustibles, entre ellos el diésel, la canasta siga registrando un incremento notable, por lo que dirigió un llamado a las autoridades del gobierno de Nasry Asfura para que apliquen o transmitan esa baja a los precios que afrontan los consumidores hondureños.