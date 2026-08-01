La embajadora Sandra Ponce presenta sus credenciales ante el gobierno alemán

En una solemne ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Bellevue, la Embajadora Sandra Yamileth Ponce Aguilera hizo entrega de sus Cartas Credenciales ante el presidente federal de Alemania, Dr. Frank-Walter Steinmeier, otorgándole la investidura de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Honduras ante ese país.

En el transcurso de la entrevista, la diplomática hizo llegar los saludos del presidente Nasry Asfura y de la Canciller Mireya Agüero, reiterando la voluntad del gobierno hondureño de fortalecer la relación bilateral y de promover una política exterior centrada en el desarrollo.