La embajadora Sandra Ponce presenta sus credenciales ante el gobierno alemán

1 de agosto de 2026

En una solemne ceremonia llevada a cabo en el Palacio de Bellevue, la Embajadora Sandra Yamileth Ponce Aguilera hizo entrega de sus Cartas Credenciales ante el presidente federal de Alemania, Dr. Frank-Walter Steinmeier, otorgándole la investidura de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Honduras ante ese país.

En el transcurso de la entrevista, la diplomática hizo llegar los saludos del presidente Nasry Asfura y de la Canciller Mireya Agüero, reiterando la voluntad del gobierno hondureño de fortalecer la relación bilateral y de promover una política exterior centrada en el desarrollo.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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