Retirado oficialmente en 2008 el primer avión invisible al radar sigue volando en el desierto de Nevada 17 años después

El eco de un avión que cambió la guerra aérea sigue resonando en el cielo del desierto. Aunque su retirada fue sellada en 2008, el pionero de la furtividad continúa despegando en vuelos discretos, recordando que algunos símbolos tecnológicos rara vez se apagan del todo. “No está muerto, solo está de incógnito”, bromean algunos observadores mientras apuntan sus cámaras hacia la inmensidad de Nevada.

Lejos del foco mediático, su silueta angular permanece inolvidable. Cada aparición alimenta una mezcla de nostalgia y asombro: el pasado regresa, pero sirve a necesidades muy presentes. Y lo hace con la misma premisa que lo convirtió en leyenda: ser visto solo cuando él así lo decide.

El pionero de la furtividad y su jubilación simbólica

Concebido para reducir la sección radar al mínimo, este bombardero de ataque nocturno rompió paradigmas de diseño. Fue el primer aparato operativo con tecnología de sigilo plenamente funcional, y demostró su valía en escenarios donde la sorpresa era la mejor armadura.

En 2008, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció su retirada oficial, apostando por plataformas más modernas y multirol. Sin embargo, la “jubilación” resultó más elástica de lo previsto: varios aparatos fueron preservados en condiciones de vuelo, listos para misiones muy concretas.

“Retirado no significa olvidado”, se repite en círculos aeronáuticos. El fuselaje negro, con su icónica geometría facetada, aún es un manual volador sobre cómo engañar a un radar sin disparar una sola bala.

Por qué aún despega desde Tonopah

La base de Tonopah Test Range, remota y silenciosa, ha sido su guarida histórica. Allí, entre protocolos estrictos y hangar sellado, la aeronave sirve como plataforma de prueba y oponente furtivo para fuerzas de 4ª y 5ª generación.

El valor de un “enemigo” de baja señal no ha disminuido; al contrario, entrenar contra firmas difíciles de detectar es hoy más crucial que nunca. Según documentación pública y reportes abiertos, su rol combina calibración, ensayo y táctica aplicada.

Entrenamiento “aggressor” contra aviones de 4ª y 5ª generación

Pruebas de sensores y validación de algoritmos de detección

Evaluación de doctrinas SEAD/DEAD y gestión del espectro

Calibración de radares terrestres y aerotransportados de nueva generación

“Es la aeronave perfecta para jugar al gato y al ratón con los radares”, resume una frase repetida en foros de defensa. Cada salida añade datos a bibliotecas de firmas y escenarios que luego usan planificadores y analistas.

Avistamientos, fotos y la niebla del secreto

Los cielos de Nevada y las cercanías de Nellis ven, de tanto en tanto, su perfil negro recortado contra el sol del desierto. Apariciones en ejercicios como Red Flag, repostajes con KC-135 y sobrevuelos de cañones famosos entre “spotters” han alimentado hilos y rumores.

No hay campañas publicitarias ni notas de prensa rimbombantes: solo un goteo de imágenes, matrículas veladas y relatos que encajan como piezas de un rompecabezas. Lo esencial, sin embargo, se mantiene claro: el aparato todavía vuela, y lo hace con un propósito.

“Si lo ves, es porque alguien quiso que lo vieras”, se escucha a menudo. En la cultura de pruebas y evaluación, la visibilidad también es una herramienta.

Qué aporta a una Fuerza Aérea de 5ª generación

Podría parecer una contradicción: un diseño de la Guerra Fría ayudando a pulir tácticas de la era digital. Pero el sigilo es tanto geometría como ciencia de datos. Un banco de pruebas fiable, con firma conocida y controlada, permite comprobar sensores, fusionar pistas y ajustar reglas de compromiso.

Frente a F-22 y F-35, su valor como “amenaza representativa” sigue siendo alto: obliga a tripulaciones y sistemas a detectar, clasificar y seguir algo que casi no quiere ser visto. Y, frente a defensas terrestres, sirve para ensayar redes de mando, contramedidas y tiempos de reacción.

Además, su mantenimiento y perfil de costes para vuelos limitados resulta razonable frente a crear prototipos ad hoc o emplear plataformas en desarrollo. Cuando la pregunta es “¿nos ves?”, disponer de un fantasma conocido acorta la curva de aprendizaje.

Lo que viene: retiro definitivo… o no

En distintos presupuestos y disposiciones, la Fuerza Aérea ha señalado la intención de desprogramar y desguazar más células, a medida que nuevos bancos de prueba y simulaciones avanzadas maduran. Sin embargo, los calendarios operan con margen: lo urgente es entrenar y probar hoy.

Tal vez, en un futuro cercano, sus salidas se vuelvan aún más esporádicas, hasta detenerse por completo. O quizá permanezca un núcleo mínimo para misiones de nicho, cuando se necesite un espectro furtivo con pedigrí y manual de empleo muy conocido.

Hasta entonces, su sombra seguirá deslizándose sobre llanuras saladas y montañas rojizas. Un recordatorio de que la tecnología que cambió las reglas no desaparece: se reconvierte, se perfecciona y regresa, de noche, donde los radares aprenden a mirar mejor.