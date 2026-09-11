PLH afirma que la visita del MP responde a una denuncia del TJE y no guarda relación con Nasralla

11 de septiembre de 2026

La portavoz del Partido Liberal, Indira Raudales, explicó las razones de la visita de personal del Ministerio Público a la sede de esa agrupación, tras haber causado incertidumbre la llegada de los agentes.

Raudales explicó que, a pesar de tratarse de un asunto bajo secretividad, pudo confirmar que la diligencia está relacionada con una denuncia presentada ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y no con las cuentas financieras del partido ni con gastos de campañas políticas.

“No se trata de las cuentas del partido o de las campañas, nada que ver con eso. Se trata de una denuncia en el TJE y ellos se han acercado para que les proporcionemos documentación. Esta denuncia corresponde a un caso y a una ciudad específica que me pidieron no revelar su nombre porque está en secretividad”, aclaró.

Edwin Rolando Amaya

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