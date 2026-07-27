El exfutbolista y técnico Andrea Pirlo ya no es candidato a DT de Italia, según lo ha anunciado de manera oficial, tras haber figurado entre los nombres que se manejaban por parte de la federación italiana.

Lo esencial que debes conocer: Confirmación por parte del propio entrenador

Situación crítica en la selección italiana

Confirmación por el propio entrenador

La noticia fue ratificada por el propio “Maestro” mediante un mensaje en sus perfiles sociales, descartando su incorporación a la Azzurri en medio del turbulento proceso de reconstrucción del conjunto.

Su retirada de la competencia llega tras una seguidilla de encendidos debates sobre su figura. Recientemente, su asociación comercial con la casa de apuestas de origen ruso Fonbet suscitó críticas contundentes tanto entre la opinión pública como entre varios líderes políticos italianos, quienes calificaron como inapropiado ese patrocinio dadas las circunstancias geopolíticas y el apoyo oficial a Ucrania.

Ante estas acusaciones, Pirlo salió al paso para aclarar que el acuerdo fue firmado de manera estricta por razones profesionales y comerciales ligadas a su etapa en Emiratos Árabes Unidos.

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El estratega remarcó que se le ha querido dar una connotación política totalmente alejada de la realidad, enfatizando que sus convicciones y su patriotismo permanecen intactos más allá de cualquier cargo o contrato deportivo.

Sin embargo, las dudas extracancha no fueron el único obstáculo en su candidatura para asumir las riendas del conjunto nacional. Gran parte de la afición y de los medios de comunicación en Italia criticaron su falta de credenciales en los banquillos, recordando sus irregulares pasados en la Juventus, Karagümrük, Sampdoria y su actual club, el United FC emiratí.

A pesar de las dudas que generaba su expediente como entrenador, Andrea Pirlo contaba con el total respaldo de Paolo Maldini, director deportivo del proyecto, y de Leonardo, consejero de la federación.

Ambos veían en el campeón mundial de 2006 la figura ideal para impulsar una renovación de la plantilla con mayor inclusión de jóvenes talentos y una propuesta de juego ofensivo.

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Crítica situación en la selección italiana

La caída del nombre de Pirlo agrava la crisis institucional de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Dirigentes de alto perfil como Carlo Ancelotti y Pep Guardiola ya habían rechazado previamente la propuesta de dirigir a la escuadra nacional, dejando al organismo con un margen de maniobra sumamente ajustado y sin una hoja de ruta clara a corto plazo.

Con el descarte de Andrea Pirlo, la dirección técnica vuelve a considerar alternativas con trayectoria conocida dentro del balompié transalpino. Entrenadores de renombre como Roberto Mancini, Antonio Conte y Simone Inzaghi han comenzado a emerger de nuevo como posibles opciones para asumir el liderazgo del banquillo y guiar el rumbo del combinado patrio.

El profesional que finalmente sea designado tendrá por delante el enorme reto de revertir una crisis histórica sin precedentes. Tras las traumáticas ausencias de la Azzurri en los Mundiales de 2018, 2022 y 2026, la federación busca desesperadamente una figura de consenso capaz de devolver la identidad y la competitividad al cuatro veces campeón del mundo.