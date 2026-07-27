El Laberinto del Fauno regresa en 4K a dos décadas de su estreno, Guillermo del Toro revive la película que definió su carrera

Dos décadas después de su estreno, El laberinto del fauno regresó al Festival de Cannes en una versión restaurada en 4K, integrada dentro de la sección Cannes Classics, y volvió a cautivar al público con una de las obras más emblemáticas del director mexicano Guillermo del Toro.

Del Toro asistió personalmente a la proyección y recordó cómo aquella presentación de 2006 cambió para siempre su trayectoria como cineasta. La cinta, que fusiona fantasía y el drama de la posguerra española, es considerada una de las mejores películas del siglo XXI y consolidó su prestigio internacional.

La restauración conmemora el vigésimo aniversario del filme, que en su estreno original recibió una histórica ovación en Cannes y posteriormente obtuvo seis nominaciones al Óscar, ganando tres estatuillas por fotografía, dirección artística y maquillaje.

Además de su regreso al prestigioso festival francés, Guillermo del Toro confirmó que El laberinto del fauno también volverá a las salas de cine con un reestreno especial por su aniversario, permitiendo que una nueva generación descubra la obra que convirtió al cineasta mexicano en una referencia mundial del cine fantástico.