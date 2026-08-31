Irán acusa a Estados Unidos de ataques contra la isla Larak, según autoridades.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber recibido ataques de Estados Unidos durante la madrugada, entre este domingo y el lunes, dirigidos a la isla de Larak, según reportes de medios locales.

En un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, ligadas a la Guardia Revolucionaria, el portavoz del cuerpo de élite aseguró que dicha «agresión terrorista» será «castigada».

El texto señala que el asalto se llevó a cabo con drones y que dejó fallecidos y heridos, sin precisar cuántas víctimas se registraron.

La isla de Larak está situada cerca del estrecho de Ormuz, una zona clave para el tránsito global de petróleo y un escenario de confrontación entre Irán y Estados Unidos desde el inicio del conflicto.