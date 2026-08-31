Irán acusa a Estados Unidos de ataques contra la isla Larak, según autoridades.

31 de agosto de 2026

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber recibido ataques de Estados Unidos durante la madrugada, entre este domingo y el lunes, dirigidos a la isla de Larak, según reportes de medios locales.

En un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, ligadas a la Guardia Revolucionaria, el portavoz del cuerpo de élite aseguró que dicha «agresión terrorista» será «castigada».

El texto señala que el asalto se llevó a cabo con drones y que dejó fallecidos y heridos, sin precisar cuántas víctimas se registraron.

La isla de Larak está situada cerca del estrecho de Ormuz, una zona clave para el tránsito global de petróleo y un escenario de confrontación entre Irán y Estados Unidos desde el inicio del conflicto.

Edwin Rolando Amaya

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