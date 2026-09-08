Pasajero que agredió a varias personas en un vuelo de American Airlines fue inmovilizado con cinta adhesiva

7 de septiembre de 2026

Se vivieron momentos de pánico y gran tensión a bordo de un vuelo comercial de American Airlines, cuando la tripulación y los pasajeros se vieron obligados a inmovilizar a un sujeto que desató un violento altercado y agredió físicamente a varias personas a miles de pies de altura.

El incidente se produjo durante la ruta que cubría el trayecto desde Dallas hacia Newark. Según el testimonio de los pasajeros a bordo, la persona empezó a actuar de forma errática y agresiva, obligando al personal de cabina y a los viajeros a someterlo utilizando esposas flexibles y fijándolo al asiento con cinta adhesiva para garantizar la seguridad de la aeronave.

Debido a la gravedad de la agresión y la amenaza a la seguridad del vuelo, los pilotos declararon la emergencia y desviaron de inmediato la ruta para realizar un aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional de Baltimore, donde agentes de la policía y autoridades federales abordaron la nave y pusieron bajo custodia al agresor.

Edwin Rolando Amaya

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