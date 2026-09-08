Julián Quiñones podría figurar entre los nominados al Balón de Oro 2026, informes desde Francia

El pulso actual del deporte tiene a Julián Quiñones en el centro de la conversación global, debido a su desempeño con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y a su incidencia decisiva con Al-Qadsiah en ataque, lo que podría impulsarlo a recibir una nominación al Balón de Oro 2026.

El lunes 7 de septiembre comenzaron a circular informaciones desde Francia que señalan al delantero mexicano con opciones de ingresar entre los 30 candidatos que sueñan con el Balón de Oro. France Football fue quien adelantó la noticia y describió las probabilidades de Quiñones para figurar en esa nómina tan exigente.

Según lo publicado por los periodistas Ben Jacobs y Sam Cohem, Julián Andrés Quiñones estaría nominado al Balón de Oro, representaría al futbol mexicano en una de las distinciones más relevantes del fútbol mundial. En la edición de 2025 ya aparecieron nombres como Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ousmane Dembélé; por ello, este año el atacante naturalizado podría acercarse a formar parte de esa ilustre lista.

¿Cuándo se dará a conocer la nómina de candidatos para el Balón de Oro 2026?

La respuesta llegará el martes 8 de septiembre, cuando se haga pública la lista total de jugadores que integran la nominación al Balón de Oro 2026; serán treinta los atletas que lucharán por alzar el trofeo.