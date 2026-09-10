Parlamentario acusa al PLH; su presidente presume que es por gastos de la campaña de Nasralla: “Yo solo soy un florero decorativo”

El Ministerio Público (MP) acudió a las instalaciones del Partido Liberal de Honduras (PLH) para hacer entrega de citatorios y solicitar información presunta relacionada con la gestión y liquidación de los fondos utilizados durante la pasada campaña política.

El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, afirmó que presume que las diligencias podrían estar vinculadas a los gastos de campaña del excandidato presidencial Salvador Nasralla y a los fondos manejados por la propia institución política.

“El MP ha estado solicitando información financiera sobre la forma en que se liquidaron los fondos de política, tanto del ingeniero Salvador Nasralla como del Partido Liberal. Durante el proceso de la campaña electoral, Nasralla habría utilizado fondos y los liquidó por su cuenta; por su parte, el PLH habría obtenido un préstamo de aproximadamente 37 millones de lempiras en la banca y con ese financiamiento realizaron actividades políticas de las elecciones generales. Es posible que esa liquidación esté respaldada por unos 800 documentos que certificaban la liquidación de esos fondos”, explicó el presidente del CCEPLH, Roberto Contreras.

El dirigente liberal añadió que Nasralla habría pedido tomar directamente las gestiones de los fondos que él mismo recaudaba durante el proceso electoral, sin que estos estuvieran bajo la administración del área financiera del partido.