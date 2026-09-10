En SPS, hombre daña el coche del amante de su esposa al descubrirlos en pleno acto

Un hombre habría protagonizado un episodio de ira en San Pedro Sula después de, supuestamente, hallar a su esposa acompañada por otro hombre. Según datos preliminares, el individuo habría reaccionado dañando un automóvil que, presuntamente, pertenecería al supuesto amante.

El suceso habría tenido lugar durante una acalorada pelea y provocó sorpresa entre los vecinos de la zona. Por ahora, no se conocen más detalles sobre lo ocurrido ni se sabe si las autoridades intervinieron ante los daños causados al automóvil.