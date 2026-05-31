Congreso Nacional reconoce el talento de HCH y premia a Alex Cáceres y Jennifer Aplícano

Con motivo de la celebración del Día del Periodista Hondureño, el Congreso Nacional de Honduras dio a conocer formalmente a los ganadores de los Premios Parlamentarios de Periodistas 2026, destacando entre los acreedores a dos figuras destacadas de HCH: Alex Cáceres y Jennifer Aplícano.

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Estas distinciones, promovidas por el Congreso Nacional, buscan reconocer la trayectoria, el compromiso, la creatividad y la aportación de los comunicadores hondureños en diversas áreas del periodismo y del entretenimiento nacional. La ceremonia forma parte de las actividades conmemorativas previas al 25 de mayo, fecha en que se celebra el Día del Periodista en Honduras.

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¿En qué lugar posicionan estos galardones a HCH?

¿Quiénes son las figuras de HCH que ganaron?

Entre las distinciones más destacadas figura el periodista de HCH, Alex Cáceres, quien recibirá el Premio “Froylán Turcios”, otorgado por la excelencia en el periodismo literario y cultural. El Congreso Nacional resaltó su amplia trayectoria, su enfoque directo y su permanente cobertura de temas legislativos y de interés nacional.

#HCHEntretenimiento | 👏🏻🤩El esfuerzo, la constancia y la pasión por informar hoy dan grandes frutos. Nuestro compañero y periodista Alex Cáceres ha sido galardonado por el Congreso Nacional con el prestigioso premio “Froylán Turcios”, un reconocimiento a su destacada trayectoria… pic.twitter.com/E2jpy2Jfjp — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) May 20, 2026

Por su parte, Jennifer Aplícano fue reconocida con el Premio al Humorismo Artístico “Herman Allan Padgett”, gracias a su creatividad, carisma y aporte al entretenimiento hondureño. Su trabajo ha logrado conectar con el público a través de un estilo auténtico y cercano que la ha convertido en una de las figuras más queridas en televisión y redes sociales.

#HCHEntretenimiento | 😍👏🏻 La creadora de contenido y comediante hondureña Jennifer Aplicano será reconocida por el Congreso Nacional de Honduras con el galardón “Humorista del Año”, destacando su impacto en el entretenimiento nacional y su conexión con miles de seguidores en… pic.twitter.com/VNSfmHiRPr — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) May 21, 2026

¿En qué lugar posicionan estos galardones a HCH?

Estos reconocimientos vuelven a posicionar a HCH como uno de los medios con mayor presencia e impacto en Honduras, destacando no solo en el ámbito informativo, sino también en el entretenimiento y la conexión con el pueblo hondureño. En años anteriores, otros talentos del canal también han sido galardonados por el Congreso Nacional debido a su trabajo periodístico y cobertura nacional.

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Además de Alex Cáceres y Jennifer Aplícano, el Congreso Nacional reconoció a periodistas, camarógrafos, fotógrafos, cronistas y comentaristas deportivos de diversos medios del país, subrayando la importancia de la libertad de expresión y el papel de la prensa en la democracia hondureña.