Paraguay empata 0-0 con Australia y termina tercero del Grupo D, esperando a su rival en los octavos de final del Mundial

Paraguay empató 0-0 con Australia y logró avanzar a los dieciséisavos de final del Mundial 2026 al ubicarse tercero en el Grupo D, tras un encuentro celebrado el 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium, en California. El empate resultó provechoso para ambas selecciones: los australianos, conocidos como los Socceroos, terminaron segundos con cuatro puntos, mientras que los guaraníes quedaron terceros con la misma cantidad y deberán esperar la definición de los mejores terceros para conocer a su próximo rival.

El encuentro estuvo marcado por una cautela táctica de ambos equipos, con Julio Enciso emergiendo como la principal referencia ofensiva de Paraguay. El atacante paraguayo buscó constantemente desequilibrar la muralla defensiva australiana mediante remates y regates dentro del área, pero la solidez del bloque rival, bien ordenado por el entrenador Tony Popovic, logró contener cada intento. El técnico australiano realizó seis cambios respecto al equipo que cayó ante Estados Unidos en la jornada anterior, y todos sus relevos respondieron a las expectativas.

Jordan Bos fue el jugador más activo de Australia. El lateral, que normalmente ocupa el carril izquierdo, actuó por la banda derecha y desde esa posición generó las jugadas más claras para los Socceroos. A los 90 minutos, cuando el partido ya parecía resuelto, Bos recibió en el flanco derecho, dejó atrás a dos oponentes y remató con el pie izquierdo, pero el balón se fue ligeramente desviado del poste.

Del lado paraguayo, las opciones más nítidas llegaron en los minutos finales. A los 92, Arce habilitó a Mauricio dentro del área, quien remató a puerta, pero el portero australiano Beach respondió sin mayores complicaciones. Instantáneamente antes, en el minuto 89, Bos había estado más cerca del gol con ese disparo que rozó el poste.

El encuentro también vivió momentos de tensión. A los 76 minutos, Diego Gómez recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre Bos a mitad de cancha, lo que lo dejaría automáticamente fuera de los dieciséisavos si Paraguay avanzaba, algo que se confirmó al cierre de la jornada. Además, Omar Alderete tuvo que abandonar el terreno por una lesión y fue relevado por José Canale a los 83 minutos. Por Australia, Irvine e Irankunda cedieron sus lugares a Paul Okon-Engstler y Tete Yengi.