Marlen Alvarenga denuncia a Nasralla ante el MP por desvío de la deuda política del PAC

Marlene Alvarenga, expresidenta del Partido Anticorrupción (PAC), se presentó ante el Ministerio Público para formalizar una denuncia relacionada con el presunto robo de la deuda política de esa institución política y para exigir que se retome una auditoría forense solicitada desde 2017.

Alvarenga cuestionó que durante nueve años no se haya dado respuesta a las investigaciones solicitadas, señalando que la demora genera dudas sobre el actuar de las instituciones encargadas de impartir justicia. Asimismo, solicita un juicio político contra la diputada Iroshka Elvir y otros integrantes de una junta directiva vinculada al caso, argumentando que deben responder por las decisiones tomadas en su momento.

También reclamó que se esclarezca el destino de los fondos de la deuda política del PAC, asegurando que durante su gestión como presidenta del partido nunca recibió una rendición de cuentas sobre esos recursos.