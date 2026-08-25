Ozuna llega gratis a Tegucigalpa para Capital Fest, respaldado por HCH y la Alcaldía

Por: Daniela Rivera.

La capital hondureña se alista para vivir una auténtica fiesta de ritmos urbanos. El reconocido artista puertorriqueño Ozuna tomará la delantera del escenario durante el Capital Fest, evento organizado en el marco de las celebraciones por el 448 aniversario, gracias al respaldo de HCH y de la Alcaldía de la capital.

Aniversario de Tegucigalpa.

Encontrarás: Un espectáculo de talla internacional para la capital

El recital forma parte de su gira mundial “Una Aventura World Tour“, y se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a lo largo del Boulevard Suyapa. La gran sorpresa para todos los fanáticos y la capital es que la entrada será de entrada completamente gratuita.

Un espectáculo de talla internacional para la capital

El evento está destinado a convertir Tegucigalpa en un escenario de los mayores éxitos del artista boricua, entre los cuales destacan canciones como “El Farsa”, “Baila Baila Baila”, “Se Preparó” y “Caramelo”.

La transmisión del evento cuenta con el respaldo de medios nacionales como HCH, además del patrocinio institucional de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la producción a cargo de firmas de entretenimiento como EM Pro, e3 y FTC Live.

Se espera una asistencia masiva de fanáticos de todas partes del país sobre una de las arterias viales más importantes de la ciudad, por lo que las autoridades locales informarán en los próximos días sobre los operativos de seguridad y el plan de tráfico para garantizar el disfrute de la fiesta capitalina.